Асель Аскар отправилась в Камбоджу для съемок нового фильма

Казахстанская актриса Асель Аскар, звезда фильма "Розыгрыш по-казахски", отправилась в Камбоджу. Ей предстоит участие в съемках нового полнометражного фильма, передает NUR.KZ.

Асель Аскар опубликовала фото из алматинского аэропорта.

"Жди меня, Камбоджа. Летим по одному большому проекту в новую страну. Новая страна в копилку, новый полный метр в копилку", - отметила Асель.

Из сторис блогера и инстадивы можно узнать, что вместе с ней отправились в Камбоджу актеры Шерхан Пирназар, Берик Айтжанов и другие.

"Ваши сторисы стараюсь не пропускать, от вас так и веет энергетикой", "Желаю вам завершить все дела в Камбодже и в добром здравии вернуться домой", "Продуктивной вам работы", "Будем за вами следить", - написали подписчики.

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