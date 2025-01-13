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Асель Аскар отправилась в Камбоджу для съемок нового фильма

Опубликовано:

Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса Асель Аскар, звезда фильма "Розыгрыш по-казахски", отправилась в Камбоджу. Ей предстоит участие в съемках нового полнометражного фильма, передает NUR.KZ.

Асель Аскар опубликовала фото из алматинского аэропорта.

"Жди меня, Камбоджа. Летим по одному большому проекту в новую страну. Новая страна в копилку, новый полный метр в копилку", - отметила Асель.

Из сторис блогера и инстадивы можно узнать, что вместе с ней отправились в Камбоджу актеры Шерхан Пирназар, Берик Айтжанов и другие.

"Ваши сторисы стараюсь не пропускать, от вас так и веет энергетикой", "Желаю вам завершить все дела в Камбодже и в добром здравии вернуться домой", "Продуктивной вам работы", "Будем за вами следить", - написали подписчики.

Мы также писали, что актриса Асель Аскар показала подтянутую фигуру в бикини на экзотическом острове.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2211006-asel-askar-otpravilas-v-kambodzhu-dlya-semok-novogo-filma/

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