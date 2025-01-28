"Не боюсь никого и ничего в этой жизни, кроме Бога": Димаш Адилет о страхах и счастье

Известный блогер и участник шоу "Холостяк" Димаш Адилет ответил на вопросы подписчиков в соцсети. Самый завидный холостяк страны поразмышлял на тему счастья, передает NUR.KZ.

Димаша спросили, счастлив ли он.

"У меня есть две руки и две ноги, есть еда и дом, есть прекрасная семья - родители, братишка и сестренка. У меня все прекрасно со здоровьем.

У меня вся жизнь впереди. И со мной Бог. Это ли не счастье? Единственное, что можно будет добавить в будущем к этому счастью - это прекрасная жена и дети", - заявил блогер.

Сторис Димаша Адилета. Скрин: instagram.com/dimashadilet

Подписчики также поинтересовались, есть ли у Димаша какие-либо страхи.

"Я не боюсь никого и ничего в этой жизни. Я боюсь только Бога", - заключил он.

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