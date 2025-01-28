"Не боюсь никого и ничего в этой жизни, кроме Бога": Димаш Адилет о страхах и счастье
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Известный блогер и участник шоу "Холостяк" Димаш Адилет ответил на вопросы подписчиков в соцсети. Самый завидный холостяк страны поразмышлял на тему счастья, передает NUR.KZ.
Димаша спросили, счастлив ли он.
"У меня есть две руки и две ноги, есть еда и дом, есть прекрасная семья - родители, братишка и сестренка. У меня все прекрасно со здоровьем.
У меня вся жизнь впереди. И со мной Бог. Это ли не счастье? Единственное, что можно будет добавить в будущем к этому счастью - это прекрасная жена и дети", - заявил блогер.
Подписчики также поинтересовались, есть ли у Димаша какие-либо страхи.
"Я не боюсь никого и ничего в этой жизни. Я боюсь только Бога", - заключил он.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2215967-ne-boyus-nikogo-i-nichego-v-etoy-zhizni-krome-boga-dimash-adilet-o-strahah-i-schaste/