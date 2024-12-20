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Самый завидный холостяк Казахстана запечатлелся на Чарынском каньоне

Опубликовано:

Димаш Адилет
Димаш Адилет. Фото: instagram.com/dimashadilet

Димаш Адилет опубликовал атмосферные снимки в Instagram - известный блогер и участник шоу "Холостяк" побывал на Чарынском каньоне в Алматинской области, передает NUR.KZ.

Судя по фото, Димаш путешествовал в теплое время года, однако опубликовать захватывающие снимки блогер решил только сейчас. Популярный холостяк одиноко позировал посреди одного из самых живописных мест страны.

"Красота и величие Казахстана", - так Адилет подписал публикацию.

Фотографии быстро набрали популярность среди подписчиков инфлюенсера. Пользователи в комментариях подчеркнули, как важно ценить и показывать миру природные богатства Казахстана.

"Ух, давно не виделись", "Молодец! Теперь покажи красоту Бозжыра в Актау, а также лесов в ВКО. Пусть развивается туризм посредством твоих публикаций", "Наконец-то ты вернулся", "Это все твоя красота и величие", - отметили фолловеры Димаша.

Не так давно самый завидный жених Казахстана позировал на коне на Кольсае.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2202765-samyy-zavidnyy-holostyak-kazahstana-zapechatlelsya-na-charynskom-kanone/

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