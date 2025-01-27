"Свет моей жизни": Беркут нежно поздравил беременную Аишу с днем рождения
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Казахстанский исполнитель Айбек Жансеитов, известный на сцене как Беркут, тепло и нежно поздравил свою беременную супругу Аишу с днем рождения в соцсети, передает NUR.KZ.
Свое обращение к жене Беркут написал на двух языках - казахском и русском.
"С днем рождения, мое солнце. Ты самая счастливая. С тобой я стал лучше, благодаря тебе я многому научился. Тысячу раз благодарю Аллаха за то, что у меня хорошая, верная жена. Большое тебе спасибо", - отметил он.
Беркут отметил, что очень счастлив.
"Ты - свет моей жизни! Твоя любовь - цветущий сад! Я бесконечно благодарен Всевышнему за то, что он подарил мне такой цветок. Спасибо тебе за твою любовь!" - добавил он.
Пользователи соцсети присоединились к поздравлениям Беркута и отметили, что Аиша - скромная, умная и талантливая женщина.
Совсем недавно стало известно, что Беркут и Аиша станут родителями в четвертый раз.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2215412-svet-moey-zhizni-berkut-nezhno-pozdravil-beremennuyu-aishu-s-dnem-rozhdeniya/