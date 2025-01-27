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"Я снова влюбился": брат Кайрата Нуртаса показал новые фото с женой

Опубликовано:

Зангар Нуртас с женой
Зангар Нуртас с женой. Фото: instagram.com/zangaar

Младший брат казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса Зангар показал в соцсети новые фотографии с супругой Индирой и публично признался ей в любви, передает NUR.KZ.

Зангар разместил фото с любимой супругой, на котором они запечатлелись сидя за накрытым дастарханом. Индира накинула на голову легкий темный платок. Молодые люди улыбаются, глядя в камеру.

"Сегодня я снова влюбился в девушку в платке", - написал младший брат Кайрата Нуртаса.

"Мне так нравится эта парочка", "Платок очень идет, будьте хорошей семьей", "Пусть ваша любовь будет вечной, желаю вам стать родителями, она - шымкентская девушка, молодец", "Держи ее за руку и не отпускай", "В Индире есть природная красота", "У тебя красивая жена, как бы не сглазить", - отметили в Сети.

Напомним, Зангар Нуртас с супругой показали фото с экзотического острова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2215365-ya-snova-vlyubilsya-brat-kayrata-nurtasa-pokazal-novye-foto-s-zhenoy/

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