"Какие красивые": Зангар Нуртас с супругой показали фото с экзотического острова
Опубликовано:
Младший брат казахстанского певца Кайрата Нуртаса Зангар и его супруга Индира провели незабываемый отпуск в Таиланде. Яркие фото с отдыха появились в соцсети, передает NUR.KZ.
Великолепный пейзаж экзотического острова в Таиланде и любящая пара - такие фото можно увидеть на страничке Индиры Мауленовой, супруги Зангара Нуртаса, в Instagram.
На снимках Зангар запечатлелся в светлой футболке и шортах, а Индира - в нежном розовом платье и соломенной шляпке.
На фото одна из первых отреагировала мама Зангара и Кайрата, продюсер Гульзира Айдарбекова.
"Дорогие мои", - написала она под фото.
"Какие вы красивые", "Молодец, нет открытых образов на фото", "В купальнике Зангар не позволил сфотографироваться?", "Будьте счастливы", "Хорошего отдыха", - написали подписчики.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2202114-kakie-krasivye-zangar-nurtas-s-suprugoy-pokazali-foto-s-ekzoticheskogo-ostrova/