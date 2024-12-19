"Какие красивые": Зангар Нуртас с супругой показали фото с экзотического острова

Младший брат казахстанского певца Кайрата Нуртаса Зангар и его супруга Индира провели незабываемый отпуск в Таиланде. Яркие фото с отдыха появились в соцсети, передает NUR.KZ.

Великолепный пейзаж экзотического острова в Таиланде и любящая пара - такие фото можно увидеть на страничке Индиры Мауленовой, супруги Зангара Нуртаса, в Instagram.

На снимках Зангар запечатлелся в светлой футболке и шортах, а Индира - в нежном розовом платье и соломенной шляпке.

На фото одна из первых отреагировала мама Зангара и Кайрата, продюсер Гульзира Айдарбекова.

"Дорогие мои", - написала она под фото.

"Какие вы красивые", "Молодец, нет открытых образов на фото", "В купальнике Зангар не позволил сфотографироваться?", "Будьте счастливы", "Хорошего отдыха", - написали подписчики.