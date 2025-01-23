Ожидающая четвертого ребенка Аиша очаровала душевным видео с Бали

Казахстанская исполнительница Виктория Жансеитова, более известная как Аиша, выложила теплое видео с Бали. Супруга певца Беркута порассуждала о любви, передает NUR.KZ.

Видео, на котором Аиша стоит на берегу, а волны омывают ее ноги, вдохновило певицу на размышления о любви - она нашла подходящую цитату для описания своих чувств.

"Любовь - не означает получать то, что ты хочешь. Совсем наоборот. Упорство в постоянном получении удовлетворения, в том, чтобы всегда что-то получать, делает любовь невозможной.

Для того чтобы любить, нужно наконец вылезти из детской колыбели, где человек привык потреблять, и наконец вырасти до сознания самоотдачи, без ожидания чего-то особенного взамен", - гласит подпись к публикации.

Пару дней назад Беркут и Аиша делились атмосферным видео с экзотического острова.