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Эзотерика

Ожидающая четвертого ребенка Аиша очаровала душевным видео с Бали

Опубликовано:

Аиша (Виктория Жансеитова)
Аиша (Виктория Жансеитова). Кадр из видео: instagram.com/aisha_vee

Казахстанская исполнительница Виктория Жансеитова, более известная как Аиша, выложила теплое видео с Бали. Супруга певца Беркута порассуждала о любви, передает NUR.KZ.

Видео, на котором Аиша стоит на берегу, а волны омывают ее ноги, вдохновило певицу на размышления о любви - она нашла подходящую цитату для описания своих чувств.

"Любовь - не означает получать то, что ты хочешь. Совсем наоборот. Упорство в постоянном получении удовлетворения, в том, чтобы всегда что-то получать, делает любовь невозможной.

Для того чтобы любить, нужно наконец вылезти из детской колыбели, где человек привык потреблять, и наконец вырасти до сознания самоотдачи, без ожидания чего-то особенного взамен", - гласит подпись к публикации.

Пару дней назад Беркут и Аиша делились атмосферным видео с экзотического острова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2214333-ozhidayushchaya-chetvertogo-rebenka-aisha-ocharovala-dushevnym-video-s-bali/

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