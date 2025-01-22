"Ты - мой мир": Байзакова трогательно обратилась к мужу в соцсети (видео)
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Автор популярного инстаблога Айжан Байзакова опубликовала новое видео в соцсети. Ролик, посвященный ее супругу Нурбеку, тронул сердца фолловеров, передает NUR.KZ.
Романтическое видео, на котором супруги нежно склонили головы друг к другу, впечатлил подписчиков блога Байзаковой в Instagram. Айжан тепло обратилась к мужу на всю миллионную аудиторию в соцсети.
"Ты - мой мир, в котором я хочу остаться навсегда", - написала инстадива.
Подписчики выразили свое восхищение парой в комментариях под постом.
"Продолжайте радовать нас своей любовью", "Милые", "Будьте счастливы", "От них веет счастьем", "Будьте счастливы всегда, так рада за вас", "Счастья вам, мы вас любим", - написали они.
Недавно Айжан Байзакова сравнила свою жизнь до и после замужества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2214108-ty-moy-mir-bayzakova-trogatelno-obratilas-k-muzhu-v-socseti-video/