"Ты - мой мир": Байзакова трогательно обратилась к мужу в соцсети (видео)

Автор популярного инстаблога Айжан Байзакова опубликовала новое видео в соцсети. Ролик, посвященный ее супругу Нурбеку, тронул сердца фолловеров, передает NUR.KZ.

Романтическое видео, на котором супруги нежно склонили головы друг к другу, впечатлил подписчиков блога Байзаковой в Instagram. Айжан тепло обратилась к мужу на всю миллионную аудиторию в соцсети.

"Ты - мой мир, в котором я хочу остаться навсегда", - написала инстадива.

Подписчики выразили свое восхищение парой в комментариях под постом.

"Продолжайте радовать нас своей любовью", "Милые", "Будьте счастливы", "От них веет счастьем", "Будьте счастливы всегда, так рада за вас", "Счастья вам, мы вас любим", - написали они.

Недавно Айжан Байзакова сравнила свою жизнь до и после замужества.