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Эзотерика

"Материлась много, буллила окружающих": Байзакова о жизни до и после замужества

Опубликовано:

Айжан Байзакова с мужем
Айжан Байзакова с мужем. Фото: instagram.com/bayzakova

Популярная казахстанская инстадива Айжан Байзакова решила вспомнить, какой была до того, как вышла замуж и стала матерью. Блогер призналась, что сильно изменилась, передает NUR.KZ.

В Instagram-сторис Байзакова призналась, что смогла многое поменять в своем характере - как утверждает сама блогер, она перестала быть "агрессивно-импульсивной".

"Раньше я зажигалась за пару секунд, никогда не думала, кому делала больно, очень многих обижала. Материлась много, буллила окружающих", - написала Айжан.

По мнению самой инстадивы, все изменилось, когда она встретила своего супруга Нурбека.

"Тогда я почувствовала какую-то нежную часть в себе и зацепилась за нее. Это не значит, что та Айжан никуда не делась, но я каждый день работаю над собой и улучшаю свои качества", - отметила Байзакова.

Сторис Айжан Байзаковой
Сторис Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Недавно Байзакова очаровала соцсети теплым моментом с мужем и младшим сыном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2209475-materilas-mnogo-bullila-okruzhayushchih-bayzakova-o-zhizni-do-i-posle-zamuzhestva/

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