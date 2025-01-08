"Материлась много, буллила окружающих": Байзакова о жизни до и после замужества

Популярная казахстанская инстадива Айжан Байзакова решила вспомнить, какой была до того, как вышла замуж и стала матерью. Блогер призналась, что сильно изменилась, передает NUR.KZ.

В Instagram-сторис Байзакова призналась, что смогла многое поменять в своем характере - как утверждает сама блогер, она перестала быть "агрессивно-импульсивной".

"Раньше я зажигалась за пару секунд, никогда не думала, кому делала больно, очень многих обижала. Материлась много, буллила окружающих", - написала Айжан.

По мнению самой инстадивы, все изменилось, когда она встретила своего супруга Нурбека.

"Тогда я почувствовала какую-то нежную часть в себе и зацепилась за нее. Это не значит, что та Айжан никуда не делась, но я каждый день работаю над собой и улучшаю свои качества", - отметила Байзакова.

Сторис Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Недавно Байзакова очаровала соцсети теплым моментом с мужем и младшим сыном.