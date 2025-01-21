Защита диплома, марафон: Альмира Турсын удивила планами на будущее

Звезда фильмов "Томирис" и "Моя половина" Альмира Турсын поделилась планами на ближайшее будущее - казахстанская актриса выложила новый пост в соцсети, передает NUR.KZ.

"Зачем нужна зима после новогодних каникул? А впереди еще целый февраль…

Что же, посвящу это время, чтобы поучиться, прокачаться, записалась на кучу тренингов, дочитать книги, закрепить полезные привычки. Надеюсь и готовлюсь защитить диплом в магистратуре. Поработаю плодотворно.

Спонтанно зарегистрировалась на марафон по бегу, не знаю, добегу ли… Но сама идея вдохновляет подготовиться! А там уже весна…" - написала Турсын в Instagram, опубликовав яркие фото в черном платье на фоне новогоднего антуража.

Накануне мы писали, что Альмира Турсын удивила поклонников неожиданным преображением.