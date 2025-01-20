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"Магическая": Альмира Турсын удивила фанатов неожиданным перевоплощением

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Альмира Турсын
Альмира Турсын. фото: instagram.com/almiratursyn

Звезда фильма "Томирис", отечественная актриса Альмира Турсын появилась в оригинальном образе, вдохновившись научно-фантастическим романом "Дюна" и одноименным фильмом, передает NUR.KZ.

Альмира Турсын - одна из тех, кто не боится менять образы. Она решила удивить поклонников и в этот раз, представ в совершенно неожиданном образе.

"Наша версия Бене Гессерит… Как вам?" - спросила подписчиков Альмира, отметив аккаунт талантливого фотографа.

Старания Альмиры и ее творческой команды оценили в комментариях под публикацией не только поклонники, но и звездные коллеги. Они не поскупились на "лайки" и "огонечки".

"Магическая", "Фактурно", "Класс", "Да, Бене Гессерит на 100 процентов. В ней есть немного Dragon Queen", - написали ей в Сети.

Мы также писали, что Альмира Турсын в разных образах собрала комплименты в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2213085-magicheskaya-almira-tursyn-udivila-fanatov-neozhidannym-perevoploshcheniem/

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