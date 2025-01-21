Жанар Айжанова с дочерью и внуком устроила фотосессию в национальном стиле

Казахстанская актриса, певица Жанар Айжанова и ее дочь Айжулдыз Адайбекова устроили фотосессию в национальном стиле. В ней принял участие также внук Айжановой, передает NUR.KZ.

"У нас есть хорошие новости. Готовимся", - написала Жанар Айжанова под видео.

На кадрах видно, как певица, ее дочь и внук позируют на камеру. Все они были одеты в национальном стиле. Кадры впечатлили пользователей соцсети.

Многие принялись поздравлять Айжулдыз - девушке сделали предложение руки и сердца в Исландии. Ее избранником стал экстрим-блогер Сакен Кагаров.

"Наверное, будет узату той", "Как красиво", "Пусть в вашем доме будут только хорошие новости. Айжулдыз желаю счастья", "Какие чудесные костюмы", "Красивая семья", "Внучок уже подрос", - написали подписчики.