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Жанар Айжанова с дочерью и внуком устроила фотосессию в национальном стиле

Опубликовано:

Жанар Айжанова и Айжулдыз Адайбекова
Жанар Айжанова и Айжулдыз Адайбекова. Кадр из видео: instagram.com/zhanar_aizhanova

Казахстанская актриса, певица Жанар Айжанова и ее дочь Айжулдыз Адайбекова устроили фотосессию в национальном стиле. В ней принял участие также внук Айжановой, передает NUR.KZ.

"У нас есть хорошие новости. Готовимся", - написала Жанар Айжанова под видео.

На кадрах видно, как певица, ее дочь и внук позируют на камеру. Все они были одеты в национальном стиле. Кадры впечатлили пользователей соцсети.

Многие принялись поздравлять Айжулдыз - девушке сделали предложение руки и сердца в Исландии. Ее избранником стал экстрим-блогер Сакен Кагаров.

"Наверное, будет узату той", "Как красиво", "Пусть в вашем доме будут только хорошие новости. Айжулдыз желаю счастья", "Какие чудесные костюмы", "Красивая семья", "Внучок уже подрос", - написали подписчики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2213535-zhanar-ayzhanova-s-docheryu-i-vnukom-ustroila-fotosessiyu-v-nacionalnom-stile/

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