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"С личной жизнью у нее все в порядке": Фариза Ескермес заинтриговала словами о Балжан Бидаш

Опубликовано:

Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Казахстанская певица Балжан Бидаш опубликовала фотографии с отдыха на Бали. В комментариях разгорелись жаркие споры о жизни певицы после свадьбы ее бывшего мужа Жахана Утаргалиева, передает NUR.KZ.

"Любить себя - это не про самолюбование, а про заботу о себе. И только тогда наступает настоящий отдых", - так Балжан подписала Instagram-публикацию с нежными фотографиями на вечернем пляже.

Снимки тотчас принялись обсуждать поклонники, которые решили напомнить Балжан о том, что ее бывший супруг, шоумен Жахан Утаргалиев, женился на прошлой неделе.

"Грустные глаза. Не переживай, все будет хорошо", "Не создавай семью пока, ты счастлива сама по себе", - написали комментаторы.

В обсуждение решила вступить подруга Балжан - актриса Фариза Ескермес. Она расставила точки над "и".

"Эта девушка вообще ни о чем не переживает, от счастья у нее кружится голова, с личной жизнью у нее тоже все в порядке - не думайте, что она ходит и страдает", - подчеркнула кинозвезда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2213228-s-lichnoy-zhiznyu-u-nee-vse-v-poryadke-fariza-eskermes-zaintrigovala-slovami-o-balzhan-bidash/

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