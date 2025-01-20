"С личной жизнью у нее все в порядке": Фариза Ескермес заинтриговала словами о Балжан Бидаш

Казахстанская певица Балжан Бидаш опубликовала фотографии с отдыха на Бали. В комментариях разгорелись жаркие споры о жизни певицы после свадьбы ее бывшего мужа Жахана Утаргалиева, передает NUR.KZ.

"Любить себя - это не про самолюбование, а про заботу о себе. И только тогда наступает настоящий отдых", - так Балжан подписала Instagram-публикацию с нежными фотографиями на вечернем пляже.

Снимки тотчас принялись обсуждать поклонники, которые решили напомнить Балжан о том, что ее бывший супруг, шоумен Жахан Утаргалиев, женился на прошлой неделе.

"Грустные глаза. Не переживай, все будет хорошо", "Не создавай семью пока, ты счастлива сама по себе", - написали комментаторы.

В обсуждение решила вступить подруга Балжан - актриса Фариза Ескермес. Она расставила точки над "и".

"Эта девушка вообще ни о чем не переживает, от счастья у нее кружится голова, с личной жизнью у нее тоже все в порядке - не думайте, что она ходит и страдает", - подчеркнула кинозвезда.