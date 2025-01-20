"Так на бабушку похож": Али Окапов показал теплые фото с подросшим сыном

Казахстанский исполнитель Али Окапов показал теплые фото с сыном Зейном. Фанаты отметили, сильное сходство малыша со звездной бабушкой - певицей Розой Рымбаевой, передает NUR.KZ.

Али Окапов и его маленький сын Зейн весело провели время вместе в эти выходные в Алматы - малыш покатался на детских аттракционах. Похоже, что и знаменитый папа успел окунуться в детство. Теплые фотографии отца и сына умилили пользователей соцсети.

"Стать ребенком с малышом", - написал Али.

"Сладкий птенчик, будь здоров, дорогой мой", "Носик так морщит смешно, дай Бог, чтобы вырос большим джигитом", "Как на бабушку похож", "Плод любви, милый малыш", "Сладкий, на ажеку свою похож", "Как классно", "Будь счастлив", - отметили в Сети.

Напомним, Роза Рымбаева посвятила песню любимому внуку.