Роза Рымбаева посвятила песню любимому внуку
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Народная артистка Казахстана, известная певица Роза Рымбаева посвятила песню под названием "Құлыным" своему любимому внуку Зейну - первенцу Али Окапова, передает NUR.KZ.
Роза Рымбаева рассказала историю создания песни "Құлыным", что в переводе на русский означает "Жеребенок".
"Когда родился Али, Таскын (Таскын Окапов, дирижер, супруг Розы Рымбаевой - прим. ред.) сочинил эту песню для него. Теперь вот после рождения Зейна песню его дедушки мы обновили и вновь выпустили в свет", - написала она.
"Уважаемая Роза Куанышевна! С наступающим Новым Годом вас и вашу семью!", "Какой прекрасный смысл у песни", "Супер", "Замечательная песня, будьте счастливы со своими детьми", "Классная песня", - отреагировали поклонники Розы Рымбаевой в соцсети.
Ранее разместившую новые фото в Сети Акерке Буркитбай, невестку Рымбаевой, заподозрили во второй беременности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2207129-roza-rymbaeva-posvyatila-pesnyu-lyubimomu-vnuku/