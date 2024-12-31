Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Роза Рымбаева посвятила песню любимому внуку

Опубликовано:

Роза Рымбаева с внуком
Роза Рымбаева с внуком. Фото: instagram.com/rozarymbaeva

Народная артистка Казахстана, известная певица Роза Рымбаева посвятила песню под названием "Құлыным" своему любимому внуку Зейну - первенцу Али Окапова, передает NUR.KZ.

Роза Рымбаева рассказала историю создания песни "Құлыным", что в переводе на русский означает "Жеребенок".

"Когда родился Али, Таскын (Таскын Окапов, дирижер, супруг Розы Рымбаевой - прим. ред.) сочинил эту песню для него. Теперь вот после рождения Зейна песню его дедушки мы обновили и вновь выпустили в свет", - написала она.

"Уважаемая Роза Куанышевна! С наступающим Новым Годом вас и вашу семью!", "Какой прекрасный смысл у песни", "Супер", "Замечательная песня, будьте счастливы со своими детьми", "Классная песня", - отреагировали поклонники Розы Рымбаевой в соцсети.

Ранее разместившую новые фото в Сети Акерке Буркитбай, невестку Рымбаевой, заподозрили во второй беременности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2207129-roza-rymbaeva-posvyatila-pesnyu-lyubimomu-vnuku/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie