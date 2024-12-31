Роза Рымбаева посвятила песню любимому внуку

Народная артистка Казахстана, известная певица Роза Рымбаева посвятила песню под названием "Құлыным" своему любимому внуку Зейну - первенцу Али Окапова, передает NUR.KZ.

Роза Рымбаева рассказала историю создания песни "Құлыным", что в переводе на русский означает "Жеребенок".

"Когда родился Али, Таскын (Таскын Окапов, дирижер, супруг Розы Рымбаевой - прим. ред.) сочинил эту песню для него. Теперь вот после рождения Зейна песню его дедушки мы обновили и вновь выпустили в свет", - написала она.

"Уважаемая Роза Куанышевна! С наступающим Новым Годом вас и вашу семью!", "Какой прекрасный смысл у песни", "Супер", "Замечательная песня, будьте счастливы со своими детьми", "Классная песня", - отреагировали поклонники Розы Рымбаевой в соцсети.

Ранее разместившую новые фото в Сети Акерке Буркитбай, невестку Рымбаевой, заподозрили во второй беременности.