"Нежная, как будто подросток": Жанар Дугалова очаровала ярким вечерним образом

Казахстанская певица и актриса Жанар Дугалова опубликовала первый в наступившем 2025 году пост в Instagram - звезда покрасовалась в вечернем наряде, передает NUR.KZ.

Первая в этом году публикация получилась максимально яркой - Жанар предстала в вечернем наряде красного цвета с элегантным дизайном. Платье имеет асимметричный крой, а пущего эффекта добавляет драпировка и золотой пояс.

"Добро пожаловать, 2025!" - написала Дугалова в соцсети.

"Яркая звезда казахской эстрады с очень большим талантом", "Нежная, как будто все еще подросток", "Так красиво", "Просто шик, Жанар - королева", "Мисс Вселенная", "Жанар, будь счастлива", "Леди в красном", - написали восторженные поклонники творчества Дугаловой в комментариях под публикацией.

Недавно Жанар восхитила фанатов новым образом киногероини.