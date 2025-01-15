"Нежная, как будто подросток": Жанар Дугалова очаровала ярким вечерним образом
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Казахстанская певица и актриса Жанар Дугалова опубликовала первый в наступившем 2025 году пост в Instagram - звезда покрасовалась в вечернем наряде, передает NUR.KZ.
Первая в этом году публикация получилась максимально яркой - Жанар предстала в вечернем наряде красного цвета с элегантным дизайном. Платье имеет асимметричный крой, а пущего эффекта добавляет драпировка и золотой пояс.
"Добро пожаловать, 2025!" - написала Дугалова в соцсети.
"Яркая звезда казахской эстрады с очень большим талантом", "Нежная, как будто все еще подросток", "Так красиво", "Просто шик, Жанар - королева", "Мисс Вселенная", "Жанар, будь счастлива", "Леди в красном", - написали восторженные поклонники творчества Дугаловой в комментариях под публикацией.
Недавно Жанар восхитила фанатов новым образом киногероини.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2211704-nezhnaya-kak-budto-podrostok-zhanar-dugalova-ocharovala-yarkim-vechernim-obrazom/