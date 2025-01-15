Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Нежная, как будто подросток": Жанар Дугалова очаровала ярким вечерним образом

Опубликовано:

Жанар Дугалова
Жанар Дугалова. Фото: instagram.com/zhanar_dugalova

Казахстанская певица и актриса Жанар Дугалова опубликовала первый в наступившем 2025 году пост в Instagram - звезда покрасовалась в вечернем наряде, передает NUR.KZ.

Первая в этом году публикация получилась максимально яркой - Жанар предстала в вечернем наряде красного цвета с элегантным дизайном. Платье имеет асимметричный крой, а пущего эффекта добавляет драпировка и золотой пояс.

"Добро пожаловать, 2025!" - написала Дугалова в соцсети.

"Яркая звезда казахской эстрады с очень большим талантом", "Нежная, как будто все еще подросток", "Так красиво", "Просто шик, Жанар - королева", "Мисс Вселенная", "Жанар, будь счастлива", "Леди в красном", - написали восторженные поклонники творчества Дугаловой в комментариях под публикацией.

Недавно Жанар восхитила фанатов новым образом киногероини.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2211704-nezhnaya-kak-budto-podrostok-zhanar-dugalova-ocharovala-yarkim-vechernim-obrazom/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie