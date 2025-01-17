"Никаких шансов": Баян Алагузова раскрыла, на кого похожи дети Айсауле Бакытбек

Казахстанская блогерша и интервьюер Айсауле Бакытбек показала переписку с матерью - продюсером Баян Алагузовой. Из диалога стало понятно, на кого похожи дети инстадивы, передает NUR.KZ.

Айсауле за три года материнства не показала ни единой фотографии своих дочерей, поэтому поклонникам приходится гадать, как же они выглядят и на кого похожи. Однако переписка блогера со знаменитой матерью-продюсером слегка приоткрыла завесу тайны.

"Кайдаровы (семья мужа Айсауле Бакытбек - прим. ред.) победили окончательно и безоговорочно в этот раз. Никаких шансов", - написала дочери Баян Алагузова.

Судя по всему, Сафия, Сатти и Салима похожи на Алишера - супруга Айсауле. Тем не менее, одну из черт внешности Бакытбек девочки все-таки унаследовали.

"Алишер - 3, Айсауле - 0. Если вдруг вы думаете, на кого похожи дети, то я там нужна только для больших глаз, и все", - со смехом отметила блогер в Telegram-канале.

Telegram-канал Айсауле Бакытбек. Скрин: t.me/icyyyy

Недавно Айсауле Бакытбек делилась эмоциями по поводу третьих родов.