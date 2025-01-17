"Она - мое сердце": Ляйля Султанкызы рассказала о планах и показала теплое фото с мамой

Казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы рассказала о планах на 2025 год, опубликовав большой пост в Instagram. Теледива намерена больше времени посвящать своей любимой маме, передает NUR.KZ.

Ляйля Султанкызы отметила, что намерена провести этот год продуктивно, результативно.

Она заявила, что приняла решение - отныне она не будет упоминать об умершем муже и публиковать архивные кадры с ним в Сети.

"Хочу, чтобы мы говорили о главе нашей семьи только за домашним дастарханом, ведь все, что в нашем сердце, ведомо Аллаху.

Детей моих вы тоже будете видеть реже. Они стали взрослыми. У них личные границы, свое видение, свои ценности, поэтому только с их позволения", - написала она.

Телеведущая также отметила, что ее личная жизнь будет лишь личной, о ней она рассказывать не будет. А вот о маме она будет говорить много - теледива намерена посвящать своей маме еще больше времени и делать как можно больше памятных фото и видео.

"Она - мое сердце", - заявила Ляйля.

В целом, Султанкызы намерена поддерживать баланс между работой, семьей, общественными делами, спортом и хобби. Теледива попросила подписчиков не распространять негатив на ее страничке.

"Моей душе тоже нужен покой", - резюмировала она.

Ранее Ляйля Султанкызы ответила хейтерам, судачащим о внешности ее мамы.