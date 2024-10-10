"Обсуждают вплоть до зубов": Ляйля Султанкызы ответила судачащим о внешности ее мамы
Опубликовано:
Казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы ответила хейтерам, которые умудряются обсудить в соцсети не только ее саму, но и внешний вид ее матери, передает NUR.KZ.
Телеведущая рассказала, что ее мама - очень добрый человек. Однако находятся в Сети комментаторы, которые ведут себя некорректно.
"Есть люди, которые обсуждают, как одета моя мама, какой платок у нее, как она ходит, обсуждают все вплоть до зубов. Хочу ответить таким.
Разве я не дам своей матери самое лучшее, находясь рядом? Она никогда не ставила себя на первое место, всегда думала и заботилась о других.
А моя обязанность - дать ей все самое лучшее, что есть в этой жизни", - написала Ляйля Султанкызы, намекнув, что никому не даст в обиду родного человека.
"Видно, что у вашей мамы доброе сердце, что она никому не желает зла", "В прошлый раз кто-то написал, что у нее пальто не по возрасту, а разве пальто бывают по возрасту?", "Да вы все верно говорите, те, у кого есть матери, счастливы", "Пусть ваша мама живет до ста", - высказались пользователи соцсети.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2172504-obsuzhdayut-vplot-do-zubov-lyaylya-sultankyzy-otvetila-sudachashchim-o-vneshnosti-ee-mamy/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.