Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Обсуждают вплоть до зубов": Ляйля Султанкызы ответила судачащим о внешности ее мамы

Опубликовано:

Ляйля Султанкызы
Ляйля Султанкызы. Фото: instagram.com/sultankyzy

Казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы ответила хейтерам, которые умудряются обсудить в соцсети не только ее саму, но и внешний вид ее матери, передает NUR.KZ.

Телеведущая рассказала, что ее мама - очень добрый человек. Однако находятся в Сети комментаторы, которые ведут себя некорректно.

"Есть люди, которые обсуждают, как одета моя мама, какой платок у нее, как она ходит, обсуждают все вплоть до зубов. Хочу ответить таким.

Разве я не дам своей матери самое лучшее, находясь рядом? Она никогда не ставила себя на первое место, всегда думала и заботилась о других.

А моя обязанность - дать ей все самое лучшее, что есть в этой жизни", - написала Ляйля Султанкызы, намекнув, что никому не даст в обиду родного человека.

"Видно, что у вашей мамы доброе сердце, что она никому не желает зла", "В прошлый раз кто-то написал, что у нее пальто не по возрасту, а разве пальто бывают по возрасту?", "Да вы все верно говорите, те, у кого есть матери, счастливы", "Пусть ваша мама живет до ста", - высказались пользователи соцсети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2172504-obsuzhdayut-vplot-do-zubov-lyaylya-sultankyzy-otvetila-sudachashchim-o-vneshnosti-ee-mamy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie