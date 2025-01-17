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Динара Сатжан восхитила редкими фото с дочерью в день ее рождения

Опубликовано:

Динара Сатжан
Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Диана, дочь популярной казахстанской ведущей Динары Сатжан, отмечает свой день рождения. В честь этого теледива посвятила ей большой пост в Instagram и показала редкие фото, переадет NUR.KZ.

"Доча! Как же я благодарна тебе за то, что ты у нас есть! Осознанная. Талантливая. Умная. Красивая и очень трудолюбивая девочка. Оставайся таким же добрым человеком! Всегда!

Ты выбрала балет. Это сложно. Но с твоим упорством возможно все! С днем рождения, счастье! Мы все тебя любим! И всегда во всем поддержим!" - обратилась к дочери Сатжан.

Подписчики блога телеведущей присоединились к поздравлениям в комментариях.

"С днем рождения Дианочки! Счастливого детства и крепкого здоровья! Все остальное у нее уже есть", "С днем рождения доченьку! Балетная деятельность очень сложная физически! Она самая сильная не только сильным телом, но и духом! Успехов ей во всем", - написали они.

Во время недавнего отдыха в Таиланде Динара Сатжан заинтриговала фото с кольцом на безымянном пальце.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2212446-dinara-satzhan-voshitila-redkimi-foto-s-docheryu-v-den-ee-rozhdeniya/

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