"Мой человек": Акбота Сейтмагамбет намекнула на перемены в личной жизни

Казахстанская актриса, певица, экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет заинтриговала подписчиков в Instagram новым постом, в котором намекнула на перемены в жизни, передает NUR.KZ.

"Добро пожаловать в мою жизнь, мой человек", - написала Акбота. Она выложила фото, на котором запечатлелась в белом платье с открытыми плечами.

Подписчики пожелали ей счастья и начали теряться в догадках, пытаясь понять, кто этот человек, появившийся в жизни экс-супруги шоумена Даурена Айдаркулова и матери его двоих детей.

"Это хайп?", "Пусть этот парень сделает тебя счастливой. Крепко держите друг друга за руки", "Кто же это, так интересно, но кто бы ни был, желаю счастья", "Эта девушка особенная", "пусть в твою жизнь войдет человек со светлыми намерениями, такими же, как твое белоснежное платье", "От чистого сердца желаю счастья", - отметили в соцсети.