Вера Брежнева снялась в белом платье без белья
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Известная украинская певица Вера Брежнева снялась в бельевом платье - 42-летняя артистка похвасталась фигурой в новой фотосессии, передает NUR.KZ.
Снимками она поделилась в своем профиле в Instagram.
Брежнева позировала в жемчужном платье-комбинации из шелка. Певица отказалась от нижнего белья. Волосы она собрала в высокий пучок с выпущенными прядями и сделала легкий вечерний макияж.
"Всегда рад тебя видеть, особенно когда ты улыбаешься!", "Ну что за красота", "Внеземная", "Можно вечно смотреть на эту красоту", - написали фанаты.
По информации "Вокруг.ТВ", Вера Брежнева (настоящая фамилия Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске Днепропетровской области Украины. В детстве главным ее увлечением стали занятия в кружке при местном ТЮЗе, благодаря которому будущая звезда получила первый гастрольный опыт.
В ноябре 2002 года Вера Брежнева приняла участие в конкурсе "Мисс Днепропетровск". Во время отборочного этапа узнала о кастинге в группу "ВИА Гра" и решила попробовать свои силы. До финала конкурса красоты Вера так и не добралась, поскольку ей предложили занять в группе место покинувшей коллектив Алены Винницкой.
В составе группы "ВИА Гра" Брежнева выступала с 2002 по 2007 год - входила в так называемый "золотой состав" (Брежнева, Грановская, Седокова). С 2007 года занимается сольной карьерой. Также Брежнева пробовала себя в кино: снялась в ряде мюзиклов, а также комедиях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2208752-vera-brezhneva-snyalas-v-belom-plate-bez-belya/