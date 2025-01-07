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Вера Брежнева снялась в белом платье без белья

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Вера Брежнева
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Известная украинская певица Вера Брежнева снялась в бельевом платье - 42-летняя артистка похвасталась фигурой в новой фотосессии, передает NUR.KZ.

Снимками она поделилась в своем профиле в Instagram.

Брежнева позировала в жемчужном платье-комбинации из шелка. Певица отказалась от нижнего белья. Волосы она собрала в высокий пучок с выпущенными прядями и сделала легкий вечерний макияж.

"Всегда рад тебя видеть, особенно когда ты улыбаешься!", "Ну что за красота", "Внеземная", "Можно вечно смотреть на эту красоту", - написали фанаты.

По информации "Вокруг.ТВ", Вера Брежнева (настоящая фамилия Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске Днепропетровской области Украины. В детстве главным ее увлечением стали занятия в кружке при местном ТЮЗе, благодаря которому будущая звезда получила первый гастрольный опыт.

В ноябре 2002 года Вера Брежнева приняла участие в конкурсе "Мисс Днепропетровск". Во время отборочного этапа узнала о кастинге в группу "ВИА Гра" и решила попробовать свои силы. До финала конкурса красоты Вера так и не добралась, поскольку ей предложили занять в группе место покинувшей коллектив Алены Винницкой.

В составе группы "ВИА Гра" Брежнева выступала с 2002 по 2007 год - входила в так называемый "золотой состав" (Брежнева, Грановская, Седокова). С 2007 года занимается сольной карьерой. Также Брежнева пробовала себя в кино: снялась в ряде мюзиклов, а также комедиях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2208752-vera-brezhneva-snyalas-v-belom-plate-bez-belya/

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