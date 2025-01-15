RaiM прокатился на сноуборде в Альпах с сыном Ерке Есмахан (видео)
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Казахстанский исполнитель Райымбек Бактыгереев, более известный как RaiM, показал, как они отдохнули в Швейцарии с сыном Ерке Есмахан - парни отправились на горнолыжный курорт, передает NUR.KZ.
RaiM опубликовал новое видео в своем Instagram-аккаунте, в котором запечатлел их с Муслимом отдых на горнолыжном курорте. Судя по кадрам, Ерке с младшим сыном Исламом в тот день к ним не присоединились, так что парни были предоставлены сами себе.
Они отлично провели время в мужской компании друг друга: прокатились на панорамном поезде, понаблюдали за лыжниками, после чего встали на сноуборды и поехали по довольно узкой дорожке - RaiM еще успевал собственноручно снимать происходящее на камеру.
"Швейцарские Альпы с Муслимом", - подписал публикацию исполнитель хита "Oh My Love".
Накануне мы писали, что Ерке Есмахан с семьей заворожили снимками с Альп.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2211692-raim-prokatilsya-na-snoubordah-v-alpah-s-synom-erke-esmahan-video/