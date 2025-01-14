Ерке Есмахан с семьей заворожили снимками с Альп

Знаменитая казахстанская пара артистов Ерке Есмахан и RaiM с детьми продолжают путешествие по Швейцарии. Звезды устроили семейный отдых у подножия Альп, передает NUR.KZ.

Ерке, Райым и их сыновья приехали в швейцарский город Санкт-Мориц. Там, в Альпах, они сделали несколько эффектных фото в горнолыжных костюмах с потрясающим видом и опубликовали в Instagram.

Сама артистка же предпочла дутым курткам эффектную меховую шубку.

"Швейцария у меня ассоциируется с фразой Тайлака из фильма "Ангел в тюбетейке": "Какая Швейцария? Это Казахстан!".

В те времена эта страна казалась чем-то недосягаемым, очень далеким. А сегодня я отдыхаю с семьей в самой Швейцарии, у подножия Альп. Бесконечная благодарность Всевышнему!" - написала Ерке в соцсети.

Накануне Ерке и RaiM удивили красивым путешествием по Швейцарии.