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Ерке Есмахан с семьей заворожили снимками с Альп

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Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Знаменитая казахстанская пара артистов Ерке Есмахан и RaiM с детьми продолжают путешествие по Швейцарии. Звезды устроили семейный отдых у подножия Альп, передает NUR.KZ.

Ерке, Райым и их сыновья приехали в швейцарский город Санкт-Мориц. Там, в Альпах, они сделали несколько эффектных фото в горнолыжных костюмах с потрясающим видом и опубликовали в Instagram.

Сама артистка же предпочла дутым курткам эффектную меховую шубку.

"Швейцария у меня ассоциируется с фразой Тайлака из фильма "Ангел в тюбетейке": "Какая Швейцария? Это Казахстан!".

В те времена эта страна казалась чем-то недосягаемым, очень далеким. А сегодня я отдыхаю с семьей в самой Швейцарии, у подножия Альп. Бесконечная благодарность Всевышнему!" - написала Ерке в соцсети.

Накануне Ерке и RaiM удивили красивым путешествием по Швейцарии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2211281-erke-esmahan-s-semey-zavorozhili-snimkami-s-alp/

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