Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Этот год пролетит еще быстрее": Айгуль Иманбаева озадачила поклонников новым постом

Опубликовано:

Айгуль Иманбаева
Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Казахстанская певица и актриса Айгуль Иманбаева опубликовала пост в соцсети - она поделилась мыслями о том, чего ожидать от наступившего 2025 года, передает NUR.KZ.

Айгуль Иманбаева разместила свое послание на странице в Instagram. В нем она рассказала, чем особенным запомнится этот год, и на что стоит обратить внимание, чтобы не ошибиться.

"Не успели оглянуться, а уже середина первого месяца нового года. Как быстро! Говорят, 2025 год пролетит еще быстрее. Каждый человек будет больше заглядывать в свою душу, искать себя, стремиться к духовности.

И хотя мы живем в материальном мире, наша душа, видимо, осознает, что это временно. Поэтому она тянется к духовному. Но, на мой взгляд, в любой сфере человеку нужны сильные наставники. Главное — не ошибиться в их выборе", — написала артистка.

Одно из недавних видео Иманбаевой в соцсети вызвало вопросы поклонников.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2211549-etot-god-proletit-eshche-bystree-aygul-imanbaeva-ozadachila-poklonnikov-novym-postom/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie