"Этот год пролетит еще быстрее": Айгуль Иманбаева озадачила поклонников новым постом

Казахстанская певица и актриса Айгуль Иманбаева опубликовала пост в соцсети - она поделилась мыслями о том, чего ожидать от наступившего 2025 года, передает NUR.KZ.

Айгуль Иманбаева разместила свое послание на странице в Instagram. В нем она рассказала, чем особенным запомнится этот год, и на что стоит обратить внимание, чтобы не ошибиться.

"Не успели оглянуться, а уже середина первого месяца нового года. Как быстро! Говорят, 2025 год пролетит еще быстрее. Каждый человек будет больше заглядывать в свою душу, искать себя, стремиться к духовности.

И хотя мы живем в материальном мире, наша душа, видимо, осознает, что это временно. Поэтому она тянется к духовному. Но, на мой взгляд, в любой сфере человеку нужны сильные наставники. Главное — не ошибиться в их выборе", — написала артистка.

Одно из недавних видео Иманбаевой в соцсети вызвало вопросы поклонников.