"А где муж?": новое видео Айгуль Иманбаевой вызвало вопросы в Сети
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Казахстанская актриса и певица Айгуль Иманбаева показала ранее неопубликованное видео, снятое во время совместной поездки в Турцию с матерью. Кадры заинтересовали фанатов, передает NUR.KZ.
"Наслаждаюсь волшебными моментами ночного Стамбула с мамой", - написала Иманбаева в соцсети, публикуя видеонарезку с поездки.
Сначала актриса и ее мать пообщались с местным жителем, который поприветствовал их на русском языке. Айгуль научила его, как прощаться по-казахски.
В Сети тотчас принялись обсуждать, отправился ли супруг Иманбаевой вместе с ними в зарубежную поездку.
"Где Ваш муж, он же приносил завтрак в постель?", "Пусть Ваша мама проживет до 100 лет, только вот почему рядом с ней нет зятя?", "Как здорово, счастливая мама", - написали поклонники.
Недавно мы писали, что к концу года Айгуль Иманбаева задумалась о важном.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2208284-a-gde-muzh-novoe-video-aygul-imanbaevoy-vyzvalo-voprosy-v-seti/