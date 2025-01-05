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"А где муж?": новое видео Айгуль Иманбаевой вызвало вопросы в Сети

Опубликовано:

Айгуль Иманбаева
Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Казахстанская актриса и певица Айгуль Иманбаева показала ранее неопубликованное видео, снятое во время совместной поездки в Турцию с матерью. Кадры заинтересовали фанатов, передает NUR.KZ.

"Наслаждаюсь волшебными моментами ночного Стамбула с мамой", - написала Иманбаева в соцсети, публикуя видеонарезку с поездки.

Сначала актриса и ее мать пообщались с местным жителем, который поприветствовал их на русском языке. Айгуль научила его, как прощаться по-казахски.

В Сети тотчас принялись обсуждать, отправился ли супруг Иманбаевой вместе с ними в зарубежную поездку.

"Где Ваш муж, он же приносил завтрак в постель?", "Пусть Ваша мама проживет до 100 лет, только вот почему рядом с ней нет зятя?", "Как здорово, счастливая мама", - написали поклонники.

Недавно мы писали, что к концу года Айгуль Иманбаева задумалась о важном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2208284-a-gde-muzh-novoe-video-aygul-imanbaevoy-vyzvalo-voprosy-v-seti/

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