"А где муж?": новое видео Айгуль Иманбаевой вызвало вопросы в Сети

Казахстанская актриса и певица Айгуль Иманбаева показала ранее неопубликованное видео, снятое во время совместной поездки в Турцию с матерью. Кадры заинтересовали фанатов, передает NUR.KZ.

"Наслаждаюсь волшебными моментами ночного Стамбула с мамой", - написала Иманбаева в соцсети, публикуя видеонарезку с поездки.

Сначала актриса и ее мать пообщались с местным жителем, который поприветствовал их на русском языке. Айгуль научила его, как прощаться по-казахски.

В Сети тотчас принялись обсуждать, отправился ли супруг Иманбаевой вместе с ними в зарубежную поездку.

"Где Ваш муж, он же приносил завтрак в постель?", "Пусть Ваша мама проживет до 100 лет, только вот почему рядом с ней нет зятя?", "Как здорово, счастливая мама", - написали поклонники.

Недавно мы писали, что к концу года Айгуль Иманбаева задумалась о важном.