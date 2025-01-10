Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли отметила день рождения дочери в стиле "Барби"
Опубликовано:
Младшей дочери немецко-турецкой актрисы Мерьем Узерли исполнилось четыре года. Для маленькой Лили подготовили домашний праздник в тематике кукол Барби, передает NUR.KZ.
На фотографиях и видео, опубликованных в Instagram-аккаунте исполнительницы роли Хюррем-султан в турецком сериале "Великолепный век", передана вся атмосфера праздника.
Мерьем и ее дочери на один день стали платиновыми блондинками - все благодаря парикам. Члены семьи надели футболки с изображением детской куклы, а весь дом был украшен в розовый цвет - дождинки, шарики и прочие атрибуты.
"С днем рождения, моя Лили! 4 года! Мы все очень сильно тебя любим", - написала Узерли. К поздравлениям в комментариях присоединились поклонники кинозвезды.
Недавно Мерьем снялась в платье с открытой спиной.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2210456-zvezda-velikolepnogo-veka-merem-uzerli-otmetila-den-rozhdeniya-docheri-v-stile-barbi/