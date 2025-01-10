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Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли отметила день рождения дочери в стиле "Барби"

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Мерьем Узерли
Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Младшей дочери немецко-турецкой актрисы Мерьем Узерли исполнилось четыре года. Для маленькой Лили подготовили домашний праздник в тематике кукол Барби, передает NUR.KZ.

На фотографиях и видео, опубликованных в Instagram-аккаунте исполнительницы роли Хюррем-султан в турецком сериале "Великолепный век", передана вся атмосфера праздника.

Мерьем и ее дочери на один день стали платиновыми блондинками - все благодаря парикам. Члены семьи надели футболки с изображением детской куклы, а весь дом был украшен в розовый цвет - дождинки, шарики и прочие атрибуты.

"С днем рождения, моя Лили! 4 года! Мы все очень сильно тебя любим", - написала Узерли. К поздравлениям в комментариях присоединились поклонники кинозвезды.

Недавно Мерьем снялась в платье с открытой спиной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2210456-zvezda-velikolepnogo-veka-merem-uzerli-otmetila-den-rozhdeniya-docheri-v-stile-barbi/

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