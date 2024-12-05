"Королева моего сердца": сыгравшая Хюррем-султан Мерьем Узерли снялась в платье с открытой спиной
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Звезда турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли приняла участие в фотосессии для журнала. 41-летняя актриса предстала в нежном образе - снимки она опубликовала в соцсети, передает NUR.KZ.
Звезда "Великолепного века" примерила простой и эффектный образ - на ней было длинное платье по фигуре нежно-розового цвета с открытой спиной.
Макияж Мерьем выбрала минималистичный, чего нельзя сказать об украшениях - на актрисе были крупные серьги с драгоценными камнями.
Кроме фотографий Узерли, в журнале было опубликовано мотивационное послание от нее.
"На протяжении жизни, даже когда я терпела неудачи, в моментах, когда мне было очень грустно, я замечала, как укрепляется, развивается и обогащается мой внутренний мир.
Поэтому не нужно бояться переломных моментов. Не стоит бежать от перемен. В конечном итоге, весь этот опыт — это состояние, которое освобождает нас в духовном смысле", - написала кинозвезда.
Поклонники пришли в восторг от фотографий.
"Королева моего сердца", "Всегда такая красивая", "Ты - моя сияющая звезда", "Просто вау", - написали они в комментариях под постом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2196585-koroleva-moego-serdca-sygravshaya-hyurrem-sultan-merem-uzerli-snyalas-v-plate-s-otkrytoy-spinoy/