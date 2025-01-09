"Папина копия": муж Алтынай Жорабаевой впервые показал их годовалую дочь (фото)

Муж казахстанской певицы Алтынай Жорабаевой впервые показал их годовалую дочь широкой публике. Фанаты тут же отметили, как девочка похожа на отца, передает NUR.KZ.

Пятой дочери Алтынай Жорабаевой исполнился год. Супруг певицы Алишер показал в своем блоге в Instagram фото с малышкой. Ей, к слову, родители завели свой аккаунт в соцсети.

"Сердце", - подписал фото счастливый отец.

Пользователи соцсети отметили, что маленькая Амина - копия своего отца.

"Как будто не Алтынай родила ее, а сам Алишер", "Папина доча, будь счастлива", "Глаза и нос в мамину родню", "Поздравляю вас, Алишер, с днем рождения вашей первой дочери", "Ой, как на папу своего похожа. Как бы не сглазить", "Сладкий птенчик", - высказались комментаторы в Сети.

Мы также писали, что Алтынай Жорабаева в первый день рождения дочери растрогала Казнет теплыми кадрами.