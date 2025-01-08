Алтынай Жорабаева в первый день рождения дочери растрогала Казнет теплыми кадрами

Казахстанская певица Алтынай Жорабаева, мать пятерых дочерей, показала в соцсети видео двухлетней давности, как ее родные отреагировали на новость о ее пятой беременности, передает NUR.KZ.

Год назад Алтынай Жорабаева родила пятую дочь. Девочке дали имя Амина. Отмечая первый день рождения дочери, певица показала теплый видеоролик. Кадры растрогали ее подписчиков.

Алтынай продемонстрировала, как ее родные отреагировали на новость о ее долгожданной беременности.

"Я благодарна за все Всевышнему. Как быстро летит время. Два года назад я рассказала родным и близким новость, которую мы долго ждали. Есть и те, кто не попал на видео.

Мне захотелось с вами поделиться сегодня этими кадрами. Нашей Амине сегодня исполнился годик. Она пришла на этот свет благодаря молитвам многих людей. Желаю тем, кто ждет ребенка, такой же радости", - написала Алтынай.

На видео можно увидеть реакцию мужа и детей Алтынай, а также ее близких подруг и родных на весть о ее беременности.

Подписчики были растроганы увиденным и пожелали малышке долгих лет жизни и счастья.