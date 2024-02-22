"Всегда нравились мужчины постарше": Динара Сатжан заявила, что ее сердце несвободно

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан в новом выпуске проекта "По домам" на YouTube-канале ALIBEKOVKZ откровенно призналась, что ее сердце несвободно, передает NUR.KZ.

Динара показала свой роскошный пентхаус, в котором есть своя студия, гримерная, мини-сауна, и намекнула на скорую свадьбу. Однако на вопрос журналиста Бейбита Алибекова, будет ли отмечать пышное торжество, заявила, что не планирует этого делать.

"Я надеюсь, что я уже нашла свою вторую половинку. Я надеюсь, что мне в ближайшее время сделают предложение, увидите. Свадьбу делать не будем. Мне кажется, что любовь и счастье любят тишину, мы же с тобой знаем, мы опытные люди", - заявила она.

Теледива также отметила, что ее избранник старше нее.

"Мне всегда нравились мужчины постарше. Минимум пять лет точно должна быть разница", - отметила она.

Недавно Динара Сатжан ответила на хейт по поводу ее подарков иностранным гостям. О биографии, карьере и личной жизни артистки можно прочитать здесь.