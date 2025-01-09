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Куралай Анарбекова провела рум-тур по вилле в Камбодже (видео)

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Куралай Анарбекова
Куралай Анарбекова. Фото: instagram.com/kuralay_corich

Казахстанская актриса, кинопродюсер, звезда франшизы "Брат или брак" Куралай Анарбекова поделилась фото из Камбоджи, она также провела рум-тур по своей вилле, передает NUR.KZ.

Куралай Анарбекова решила создать эффект присутствия своим фанатам. В сторис Instagram она показала роскошную виллу в Камбодже, куда улетела отдыхать.

"Вот наша вилла, в которой мы будем жить. Здесь свой бассейн. Вау", - рассказала актриса, знакомясь с новым жильем и показывая комнаты - просторную гостиную, спальню и ванную комнату с джакузи.

"Перед сном мы опустили все шторы, даже москитную накидку для кровати", - поделилась она.

В ленте Куралай разместила яркие фото. На них актриса запечатлелась в футболке, лосинах и бейсболке на фоне лазурного моря.

"Ты красавица", "Хорошего отдыха", "Я американец, и я уверен, что ты самая красивая женщина во Вселенной", "Красота затевает красоту", "Орел и решка?", "Твой стан, как гибкая лоза", - отреагировали в Сети.

Мы также писали, что Куралай Анарбекова рассказала о давлеющих стереотипах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2209683-kuralay-anarbekova-provela-rum-tur-po-ville-v-kambodzhe-video/

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