Куралай Анарбекова провела рум-тур по вилле в Камбодже (видео)
Опубликовано:
Казахстанская актриса, кинопродюсер, звезда франшизы "Брат или брак" Куралай Анарбекова поделилась фото из Камбоджи, она также провела рум-тур по своей вилле, передает NUR.KZ.
Куралай Анарбекова решила создать эффект присутствия своим фанатам. В сторис Instagram она показала роскошную виллу в Камбодже, куда улетела отдыхать.
"Вот наша вилла, в которой мы будем жить. Здесь свой бассейн. Вау", - рассказала актриса, знакомясь с новым жильем и показывая комнаты - просторную гостиную, спальню и ванную комнату с джакузи.
"Перед сном мы опустили все шторы, даже москитную накидку для кровати", - поделилась она.
В ленте Куралай разместила яркие фото. На них актриса запечатлелась в футболке, лосинах и бейсболке на фоне лазурного моря.
"Ты красавица", "Хорошего отдыха", "Я американец, и я уверен, что ты самая красивая женщина во Вселенной", "Красота затевает красоту", "Орел и решка?", "Твой стан, как гибкая лоза", - отреагировали в Сети.
Мы также писали, что Куралай Анарбекова рассказала о давлеющих стереотипах.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2209683-kuralay-anarbekova-provela-rum-tur-po-ville-v-kambodzhe-video/