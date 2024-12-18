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"Если не вышла замуж до 30 - это позор": Куралай Анарбекова о давлеющих стереотипах

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Куралай Анарбекова
Куралай Анарбекова. Фото: instagram.com/kuralay_corich

Казахстанская актриса, кинопродюсер, звезда франшизы "Брат или брак" Куралай Анарбекова рассказала о личных планах Айнур Ильясовой - ведущей подкаста "Мамский әңгіме", передает NUR.KZ.

На вопрос актрисы Айнур Ильясовой о замужестве Куралай ответила без утайки, что собирается выйти замуж только по любви.

"Хочу выйти замуж один раз и навсегда. Я иногда думаю, если бы я вышла замуж в 28 или 27 лет, то была бы не очень счастлива в этом браке, поскольку не успела бы реализовать себя, не достигла бы мечты. Кто знает.

Сейчас я готова, я об этом говорила еще полгода назад. Когда у меня намечался той, появился проект "Орел и решка", может быть, все это было вовремя, поскольку, возможно, этот человек - не мой. Не зря же говорят, что все, что ни делается, все - к лучшему.

Многие меня спрашивают, что ты делаешь до сих пор? Все еще не вышла замуж? Но у меня нет переживаний по этому поводу", - заявила она.

Куралай призналась, некоторые проявляют излишнее любопытство по поводу ее личной жизни, задают некорректные вопросы: "Когда замуж?", "Ты, что же, разведена?", "Может, у тебя есть ребенок?".

"Получается, что девушка, которой за 30 и которая еще не была замужем - как будто инвалид общества, как будто у нее истек срок. Это очень обидно, оказывается.

Мы были в Бразилии, там задумываются о семье только после 35 лет. До этого они учатся, работают, покупают квартиры, машины. И только потом решают обзавестись семьей. Мне это нравится. Может быть, у меня сформировалось такое мышление, потому что я часто езжу за границу.

Порой я думаю, неужели для нашего общества лучше, чтобы девушка вышла замуж, родила ребенка и развелась, это не позор, но если она не вышла замуж до 30, а занималась карьерой - вот это считается позором", - отметила она.

Куралай призналась, что она мечтает создать крепкую семью, где есть качественные отношения.

"Для меня важнее, чтобы я была счастлива, поэтому будь, что будет. Если я встречу человека, который сделает меня счастливой, я хоть завтра выйду за него. Сейчас я готова к этому.

До этого я не была готова к такому шагу, потому что я себя знаю - если берусь за дело, ухожу в него с головой, так было бы и с браком, я бы занималась только мужем и детьми, но не сделала карьеру", - рассказала она.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2201694-esli-ne-vyshla-zamuzh-do-30-eto-pozor-kuralay-anarbekova-o-davleyushchih-stereotipah/

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