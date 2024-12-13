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"В глазах счастье": Байзакова очаровала теплым моментом с мужем и младшим сыном

Опубликовано:

Айжан Байзакова с мужем
Айжан Байзакова с мужем. Фото: instagram.com/bayzakova

Популярная казахстанская инстадива Айжан Байзакова поделилась личным видео в соцсети. Поклонники умилились искренней радости мамы и семейной идиллии, передает NUR.KZ.

Айжан Байзакова снова покорила сердца подписчиков, опубликовав душевное видео с мужем и годовалым сыном. В ролике маленький Асадулла впервые посылает маме воздушный поцелуй, а блогер эмоционально радуется в ответ.

Теплый семейный момент сразу привлек внимание пользователей Сети, собрав десятки тысяч лайков и комментариев. Поклонники отметили, что видео излучает счастье и гармонию.

"Айжан, такая красотка, такая естественная. В глазах счастье, на душе покой, в сердце любовь", "Жаным", "Счастливая семья, молодцы", - пишут в комментариях.

Недавно Байзакова впервые показала свою свекровь и призналась, что мужа любит больше, чем детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2200121-v-glazah-schaste-bayzakova-ocharovala-teplym-momentom-s-muzhem-i-mladshim-synom/

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