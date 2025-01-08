"Чего-то не хватает": Мадина Садвакасова поделилась смешанными чувствами от отдыха за границей

Казахстанская певица Мадина Садвакасова начала год с отдыха в Шри-Ланке с мужем и сыном. Артистка поделилась яркими фотографиями, однако ее впечатления не столь яркие, передает NUR.KZ.

В своей первой публикации в 2025-м Мадина рассказала, что сразу после встречи Нового года они с семьей улетели отдыхать. Шри-Ланка порадовала своими красотами, но как признается артистка, впечатления у нее довольно смешанные.

"Природа потрясающая, море, жара, купались с огромными черепахами, прокатились на знаменитом поезде, катаемся втроем на тук-туке — все интересно, необычно. Но кажется, будто чего-то не хватает.

На фото все выглядит идеально, а на самом деле... Вот так и начался год — с непонятных ощущений!" — написала Садвакасова в соцсети.

Перед Новым годом Мадина Садвакасова с семьей повторили сцену из мультфильма "Каникулы в Простоквашино".