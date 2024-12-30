Мадина Садвакасова с семьей повторила сцену из мультфильма "Каникулы в Простоквашино"

Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова, члены ее семьи и актер Толепберген Байсакалов решили повторить сцену из любимого советского мультфильма "Каникулы в Простоквашино", передает NUR.KZ.

"Вашу маму и там, и тут показывают. До чего техника дошла!". Примите ностальгическое видео от нашей семьи к Новому году. По вашему мнению, кто лучше всего сыграл свою роль?" - написала Мадина.

В сцене приняли участие ее сын Ануар - он сыграл дядю Федора, муж Садвакасовой справился с ролью отца дяди Федора, а актер Толепберген Байсакалов мастерски изобразил почтальона Печкина.

Сама Мадина появилась в кадре в лыжном костюме, она пела песню "Кабы не было зимы". В кадре также появились Шарик и кот Матроскин.

"Вмиг будто в детство вернулась. Один из любимых мультфильмов был. Классно придумано", "Все сыграли прям точь-в-точь", "Мадина, это просто вау", "Гениально", - оценили старания участников видео в Сети.