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"Время не лечит": Баян Алагузова посвятила пост умершему отцу

Опубликовано:

Баян Алагузова
Баян Алагузова. Кадр из видео: YouTube/Aissaule Bakytbek-Kaidarova

Со дня смерти Максата Мухитденова, отца актрисы и продюсера Баян Алагузовой, прошло два года. Звезда посвятила трогательный пост родному человеку в соцсети, передает NUR.KZ.

Почтить память своего умершего отца 50-летняя звезда решила песней в исполнении родной сестры. В своем обращении к родителю Баян отметила, что талант Багым к пению достался от него.

"Два года без тебя. Время не лечит, оно усмиряет. Багым спела для тебя, только ей передался твой талант так красиво петь", - написала Алагузова.

Память мужчины в соцсети почтили также дочь Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек и племянник Айдар Аскарбек.

Сторис Айсауле Бакытбек и Айдара Аскарбека
Сторис Айсауле Бакытбек и Айдара Аскарбека. Скрин: Instagram

Недавно улетевшая за границу Баян Алагузова тронула соцсети теплым видео с младшей дочерью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2208854-vremya-ne-lechit-bayan-alaguzova-posvyatila-post-umershemu-otcu/

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