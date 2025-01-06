"Время не лечит": Баян Алагузова посвятила пост умершему отцу
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Со дня смерти Максата Мухитденова, отца актрисы и продюсера Баян Алагузовой, прошло два года. Звезда посвятила трогательный пост родному человеку в соцсети, передает NUR.KZ.
Почтить память своего умершего отца 50-летняя звезда решила песней в исполнении родной сестры. В своем обращении к родителю Баян отметила, что талант Багым к пению достался от него.
"Два года без тебя. Время не лечит, оно усмиряет. Багым спела для тебя, только ей передался твой талант так красиво петь", - написала Алагузова.
Память мужчины в соцсети почтили также дочь Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек и племянник Айдар Аскарбек.
Недавно улетевшая за границу Баян Алагузова тронула соцсети теплым видео с младшей дочерью.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2208854-vremya-ne-lechit-bayan-alaguzova-posvyatila-post-umershemu-otcu/