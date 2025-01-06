"Какой красивый": Динара Сатжан восхитила редкими фото отца в день его рождения
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Отец популярной казахстанской телеведущей Динара Сатжан отмечает свой день рождения - с этим событием в социальной сети его поздравила знаменитая дочь, передает NUR.KZ.
Сатжан поделилась редкими кадрами отца с другими членами семьи и тепло поздравила его с днем рождения.
"Мой папа не читал мне в детстве книг и не играл со мной в песочнице, но когда мне исполнилось 16, дал совет, к которому я прислушалась. Он сказал: "Иди учиться на журналиста"!
В 18 папа купил мне спортивную машину. Я хотела ее, и он тогда поставил условие: "Будешь вести новости - куплю". И каждый раз он ставил цели и поощрял меня подарком.
Пап! Спасибо за воспитание! За мудрость! За то, что никогда не обесценивал и всегда во всем поддерживаешь. С днем рождения!" - написала Динара.
"Какой красивый папа", "Мудро", "Отец, воспитавший яркую звездочку", "Поздравляем! Пусть проживет до ста лет", - пожелали подписчики блога теледивы.
Недавно Динара Сатжан рассказала, почему отказалась от алкоголя.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2208573-kakoy-krasivyy-dinara-satzhan-voshitila-redkimi-foto-otca-v-den-ego-rozhdeniya/