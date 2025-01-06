"Какой красивый": Динара Сатжан восхитила редкими фото отца в день его рождения

Отец популярной казахстанской телеведущей Динара Сатжан отмечает свой день рождения - с этим событием в социальной сети его поздравила знаменитая дочь, передает NUR.KZ.

Сатжан поделилась редкими кадрами отца с другими членами семьи и тепло поздравила его с днем рождения.

"Мой папа не читал мне в детстве книг и не играл со мной в песочнице, но когда мне исполнилось 16, дал совет, к которому я прислушалась. Он сказал: "Иди учиться на журналиста"!

В 18 папа купил мне спортивную машину. Я хотела ее, и он тогда поставил условие: "Будешь вести новости - куплю". И каждый раз он ставил цели и поощрял меня подарком.

Пап! Спасибо за воспитание! За мудрость! За то, что никогда не обесценивал и всегда во всем поддерживаешь. С днем рождения!" - написала Динара.

"Какой красивый папа", "Мудро", "Отец, воспитавший яркую звездочку", "Поздравляем! Пусть проживет до ста лет", - пожелали подписчики блога теледивы.

Недавно Динара Сатжан рассказала, почему отказалась от алкоголя.