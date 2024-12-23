Динара Сатжан рассказала, почему отказалась от алкоголя

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан призналась, что уже четыре года "в завязке" - в соцсети теледива рассказала, по какой причине отказалась от алкоголя навсегда, передает NUR.KZ.

Сатжан призналась - с алкоголем завязала во время пандемии коронавируса. Летом 2020 года она спросила во время интервью, как сделать так, чтобы в роду не было проблем с губительными привычками.

"Закройте эту тему на себе. Перестаньте пить алкоголь и все. На вас все и закончится", - такой ответ от специалиста получила телеведущая.

Динара поделилась, что отказ от алкоголя дает положительный эффект, причем вне зависимости от того, по какой причине человек бросает пить.

"Прежде всего, это интуиция! Она становится сверхспособностью. Многие вещи ты знаешь заранее. Просто чувствуешь их. Во-вторых, это желания. Они не просто сбываются. Они приходят в твою жизнь тогда, когда ты готов к ним! Благодаря аскезе я встретила свою любовь, которую ждала много лет.

Скучаю ли я по бокалу красного итальянского вина? Конечно! Но мне достаточно "послушать" аромат", - призналась Сатжан.

Теледива добавила, что не планирует возвращаться к алкоголю до конца жизни.

"Честно говоря, боюсь прерывать. Боюсь отсоединиться от Всевышнего. Искренне хотела изменить родовую программу, а открыла для себя миллион возможностей… через ограничение", - заключила Динара.

Недавно Динара Сатжан пожаловалась на усталость.