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Гульзира Айдарбекова похвасталась успехами дочери Кайрата Нуртаса (видео)

Опубликовано:

Кайрат Нуртас
Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Гульзира Айдарбекова, мать и продюсер Кайрата Нуртаса, решила публично поддержать свою внучку - дочь артиста. Она опубликовала в Instagram видео с танцами девочки, передает NUR.KZ.

Вторая дочь певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой делает успехи в танцах. Свою внучку решила публично поддержать бабушка Гульзира Айдарбекова - она выложила в соцсети видео, на котором Алау энергично исполняет непростую хореографию вместе со своей подругой.

"Моя Алау – настоящая звезда танца, зажигает на все 100! Поддержите ее!" - обратилась к подписчикам своего блога гордая бабушка.

"Отлично танцует", "Ты очень талантливая личность. Особенная девушка с харизмой", "Прекрасно, молодец", "Разносторонняя шустрая девочка", "Копия мамы", - написали восхищенные пользователи Казнета.

Недавно знаменитые родители Алау воссоединились, чем обрадовали поклонников.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2208143-gulzira-aydarbekova-pohvastalas-uspehami-docheri-kayrata-nurtasa-video/

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