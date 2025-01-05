Гульзира Айдарбекова похвасталась успехами дочери Кайрата Нуртаса (видео)

Гульзира Айдарбекова, мать и продюсер Кайрата Нуртаса, решила публично поддержать свою внучку - дочь артиста. Она опубликовала в Instagram видео с танцами девочки, передает NUR.KZ.

Вторая дочь певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой делает успехи в танцах. Свою внучку решила публично поддержать бабушка Гульзира Айдарбекова - она выложила в соцсети видео, на котором Алау энергично исполняет непростую хореографию вместе со своей подругой.

"Моя Алау – настоящая звезда танца, зажигает на все 100! Поддержите ее!" - обратилась к подписчикам своего блога гордая бабушка.

"Отлично танцует", "Ты очень талантливая личность. Особенная девушка с харизмой", "Прекрасно, молодец", "Разносторонняя шустрая девочка", "Копия мамы", - написали восхищенные пользователи Казнета.

Недавно знаменитые родители Алау воссоединились, чем обрадовали поклонников.