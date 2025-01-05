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Авербух и Арзамасова впервые показали дочь (видео)

Опубликовано:

Лиза Арзамасова и Илья Авербух
Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Российская актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух впервые показали маленькую дочь публике. Видео с малышкой звезда "Папиных дочек" разместила в соцсети, передает NUR.KZ.

Актриса, сыгравшая одну из главных ролей в полюбившемся сериале "Папины дочки", показала теплое семейное видео. На кадрах можно увидеть детей и звездного мужа Арзамасовой.

Илья Авербух носит на руках малышку Лию, родители впервые показали девочку фанатам.

"Мои! Новогодние и домашние! И знакомьтесь, люди добрые! Наша Лиечка!" - написала Лиза.

Счастливая мама также добавила хештеги "Лева - это клево", "Лия - радости стихия".

"Какая сладенькая! Самое главное, чтобы была счастливой! А Лева - просто красавчик!", "Какая прелесть. Какие вы уже большие. Прекрасная и любимая семья", "Левушка - молодец, читает стихи Деду Морозу! Лиечка - прелесть, пусть растет и радует родителей!", "Сладкие конфетки", - отреагировали в Сети.

Напомним, прошлым летом Авербух и Арзамасова стали родителями во второй раз.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2208309-averbuh-i-arzamasova-vpervye-pokazali-doch-video/

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