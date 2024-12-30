"Что я могу отдать?": Айгуль Иманбаева задумалась о важном под конец года

Казахстанская актриса и певица Айгуль Иманбаева поделилась с поклонниками мыслями, связанными с итогами уходящего года. Звезда обратилась к фанатам в Instagram, передает NUR.KZ.

"До конца года осталось всего несколько дней. По традиции, это время подводить итоги. Сделано многое, но еще больше осталось несделанным. За все благодарна Всевышнему!

Кто я? Куда я иду? Какова моя конечная остановка? Эти вопросы я часто задаю себе. Что я получила? Что я могу отдать? Конечно, на этом пути понимаешь, что нужно лишь просить у Всевышнего сил и здоровья, чтобы двигаться вперед и расти", - написала Иманбаева в соцсети.

Недавно Айгуль Иманбаева рассказывала, как встречала Рождество в Великобритании, и делилась главными отличиями этого празднования от нашего Нового года.