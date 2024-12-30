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"Что я могу отдать?": Айгуль Иманбаева задумалась о важном под конец года

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Айгуль Иманбаева
Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Казахстанская актриса и певица Айгуль Иманбаева поделилась с поклонниками мыслями, связанными с итогами уходящего года. Звезда обратилась к фанатам в Instagram, передает NUR.KZ.

"До конца года осталось всего несколько дней. По традиции, это время подводить итоги. Сделано многое, но еще больше осталось несделанным. За все благодарна Всевышнему!

Кто я? Куда я иду? Какова моя конечная остановка? Эти вопросы я часто задаю себе. Что я получила? Что я могу отдать? Конечно, на этом пути понимаешь, что нужно лишь просить у Всевышнего сил и здоровья, чтобы двигаться вперед и расти", - написала Иманбаева в соцсети.

Недавно Айгуль Иманбаева рассказывала, как встречала Рождество в Великобритании, и делилась главными отличиями этого празднования от нашего Нового года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2206710-chto-ya-mogu-otdat-aygul-imanbaeva-zadumalas-o-vazhnom-pod-konec-goda/

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