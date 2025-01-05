Асель Аскар показала праздничный дастархан и тронула Казнет редкими семейными фото

Казахстанская актриса, телеведущая и блогер Асель Аскар поздравила поклонников с Новым годом и показала, как отметила зимний праздник в узком семейном кругу, передает NUR.KZ.

Новый год Асель Аскар встретила в домашней обстановке с семьей - фотографии в Instagram передали атмосферу теплого праздника. Актриса запечатлелась со своим сыном, матерью и другими родственниками.

Поклонники также смогли увидеть праздничный дастархан семейства, на котором было множество салатов и фруктов. Не обошлось и без мантов и бауырсаков.

"С новым годом, мои дорогие! Желаю здоровья, достатка, единства и мира в нашей стране. Пусть 2025 год принесет нам радость только хорошими новостями", - поздравила поклонников Асель.

Недавно мы рассказывали, кто из казахстанских звезд чаще всего отдыхал за рубежом в 2024 году - в список часто путешествующих знаменитостей попала и Асель Аскар.