Асель Аскар показала праздничный дастархан и тронула Казнет редкими семейными фото
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Казахстанская актриса, телеведущая и блогер Асель Аскар поздравила поклонников с Новым годом и показала, как отметила зимний праздник в узком семейном кругу, передает NUR.KZ.
Новый год Асель Аскар встретила в домашней обстановке с семьей - фотографии в Instagram передали атмосферу теплого праздника. Актриса запечатлелась со своим сыном, матерью и другими родственниками.
Поклонники также смогли увидеть праздничный дастархан семейства, на котором было множество салатов и фруктов. Не обошлось и без мантов и бауырсаков.
"С новым годом, мои дорогие! Желаю здоровья, достатка, единства и мира в нашей стране. Пусть 2025 год принесет нам радость только хорошими новостями", - поздравила поклонников Асель.
Недавно мы рассказывали, кто из казахстанских звезд чаще всего отдыхал за рубежом в 2024 году - в список часто путешествующих знаменитостей попала и Асель Аскар.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2208195-asel-askar-pokazala-prazdnichnyy-dastarhan-i-tronula-kaznet-redkimi-semeynymi-foto/