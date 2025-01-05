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Асель Аскар показала праздничный дастархан и тронула Казнет редкими семейными фото

Опубликовано:

Асель Аскар с матерью
Асель Аскар с матерью. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса, телеведущая и блогер Асель Аскар поздравила поклонников с Новым годом и показала, как отметила зимний праздник в узком семейном кругу, передает NUR.KZ.

Новый год Асель Аскар встретила в домашней обстановке с семьей - фотографии в Instagram передали атмосферу теплого праздника. Актриса запечатлелась со своим сыном, матерью и другими родственниками.

Поклонники также смогли увидеть праздничный дастархан семейства, на котором было множество салатов и фруктов. Не обошлось и без мантов и бауырсаков.

"С новым годом, мои дорогие! Желаю здоровья, достатка, единства и мира в нашей стране. Пусть 2025 год принесет нам радость только хорошими новостями", - поздравила поклонников Асель.

Недавно мы рассказывали, кто из казахстанских звезд чаще всего отдыхал за рубежом в 2024 году - в список часто путешествующих знаменитостей попала и Асель Аскар.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2208195-asel-askar-pokazala-prazdnichnyy-dastarhan-i-tronula-kaznet-redkimi-semeynymi-foto/

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