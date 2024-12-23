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Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова воссоединились и обрадовали фанатов

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Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанский певец Кайрат Нуртас и его супруга, актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова, вновь появились вместе в соцсети, что вызвало восторг среди фанатов, передает NUR.KZ.

Кайрат и Жулдыз впервые за продолжительное время появились вместе на снимках. Родители четверых детей запечатлелись в домашней обстановке, тепло обнявшись. Поклонники, которые переживают за семейную жизнь Нуртаса и Абдукаримовой, обрадовались, вновь увидев пару вместе.

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова
Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скрин: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

"С любимыми не расставайтесь", "Как хорошо, что вы снова вместе - все-таки четверо детей", "Самая красивая пара, будьте счастливы", "Пусть ваша любовь будет сладкой", "Будьте всегда вместе", - написали восхищенные фанаты в комментариях.

Образы Жулдыз Абдукаримовой вошли в число самых обсуждаемых в 2024 году - подробнее читайте здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2203497-kayrat-nurtas-i-zhuldyz-abdukarimova-vossoedinilis-i-obradovali-fanatov/

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