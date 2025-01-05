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"Еще одна мечта сбылась": Наzима показала новую квартиру в центре Астаны

Опубликовано:

Наzима
Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

Популярная певица Назима Джанибекова поделилась радостной новостью - она обзавелась собственными квадратными метрами в самом центре столицы Казахстана, передает NUR.KZ.

Наzима опубликовала видео из квартиры в чистовой отделке с высокими потолками. Улыбка не сходила с лица звезды все время.

"Еще одна моя мечта сбылась. В новый 2025 год вхожу с новой квартирой! Да-да, теперь у меня есть свое уютное место в новом жилом комплексе в сердце Астаны, очень счастлива и так благодарна всему тому, что происходит в моей жизни.

Но это еще не все — впереди нас ждет ремонт, самый интересный этап, приятные хлопоты. Я уже в предвкушении", — сообщила певица своим поклонникам в соцсети.

Недавно Наzима отметила свое 34-летие.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2208047-eshche-odna-mechta-sbylas-nazima-pokazala-novuyu-kvartiru-v-centre-astany/

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