"Еще одна мечта сбылась": Наzима показала новую квартиру в центре Астаны

Популярная певица Назима Джанибекова поделилась радостной новостью - она обзавелась собственными квадратными метрами в самом центре столицы Казахстана, передает NUR.KZ.

Наzима опубликовала видео из квартиры в чистовой отделке с высокими потолками. Улыбка не сходила с лица звезды все время.

"Еще одна моя мечта сбылась. В новый 2025 год вхожу с новой квартирой! Да-да, теперь у меня есть свое уютное место в новом жилом комплексе в сердце Астаны, очень счастлива и так благодарна всему тому, что происходит в моей жизни.

Но это еще не все — впереди нас ждет ремонт, самый интересный этап, приятные хлопоты. Я уже в предвкушении", — сообщила певица своим поклонникам в соцсети.

Недавно Наzима отметила свое 34-летие.