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"Сбываются мои мечты": отметившая 34-летие Наzима призналась, что счастлива

Опубликовано:

Назима
Назима. Фото: Instagram/13nazima

Певица Назима Джанибекова, известная как Наzима, накануне отметила 34-летие. Она опубликовала пост в Instagram, где призналась, что счастлива, передает NUR.KZ.

Наzима опубликовала фото, на которых запечатлелась в черном приталенном платье со спущенными плечами. Ярким дополнением к образу стала леопардовая шуба, крупные серьги-кольца и сдержанный макияж.

"Ощущаю себя сегодня спокойно, в заботе, в любви и очень счастливой. Благодарю за все, что у меня есть. В этом году сбываются мои мечты. Скоро все узнаете. Принимаю поздравления, буду читать все ваши пожелания", - написала она.

"Будь счастлива, малышка, твори! Желаю много любви и улыбок", "Каждый день слушаю все ваши треки и даже наизусть знаю, и всегда дома пою все ваши песни и даже танцую, кайфую", "Вау, ты бомба", "Моя красивая девочка", - гласят комментарии под постом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2177124-sbyvayutsya-moi-mechty-otmetivshaya-34-letie-nazima-priznalas-chto-schastliva/

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