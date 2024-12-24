Арман Давлетяров удивил новым имиджем и рассказал, что сподвигло его на перемены

Известный продюсер и медиаменеджер Арман Давлетяров продемонстрировал подписчикам своего блога в соцсети изменения во внешности и рассказал, что для него значат эти перемены, передает NUR.KZ.

"Внешность - это язык, на котором мы говорим с миром. Сегодня решил немного сменить этот язык, примерив новый имидж. Для меня борода и усы - не просто изменение в отражении, а напоминание о том, что мы всегда в процессе движения, роста и поиска", - признался Давлетяров.

Продолжив мысль, продюсер рассказал, как перемены во внешности могут помочь человеку раскрыться по-новому.

"Я часто говорю о развитии, целях и переменах. И знаете, внешний облик - это лишь одна из форм самовыражения, но в ней есть своя сила. Смена образа помогает задавать вопросы: кто я сейчас? К чему иду? Как лучше транслировать свои ценности и идеи миру? Иногда перемены внешнего дают мощный импульс внутренним. Попробуйте сами, не бойтесь экспериментов", - обратился к фолловерам Арман.

Подписчики Давлетярова разделились во мнениях по поводу его бороды и усов.

"Вам очень к лицу новый образ! Стали намного свежее выглядеть", "Лучше вернуть былое", "Какое-то время можно походить в таком образе", "Брутальный мужчина", "Верните прежнее лицо, без бороды и усов", "Вам очень идет", "Может, привыкнем", - написали они в комментариях.

Накануне Арман Давлетяров порассуждал о дружбе народов и взаимоуважении.