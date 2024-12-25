Айгуль Иманбаева рассказала, как встречала Рождество в Великобритании

Казахстанская актриса и певица Айгуль Иманбаева опубликовала свежее фото из Лондона и поделилась наблюдениями о том, как местные готовятся к празднованию Рождества, передает NUR.KZ.

Иманбаева запечатлелась возле Биг-Бена и рассказала о наблюдениях по поводу того, как в нашей стране готовятся к Новому году. Британцы же, по мнению актрисы, придают куда больше внимания Рождеству.

"Интересно, у нас если 31 декабря не начать отсчитывать минуты до полуночи, то следующий год будто вообще не наступит.

А вот здесь, в Англии, с ноября до 25 декабря идет бурная подготовка и празднование Рождества. А уже 26 декабря на улицах, кроме туристов, никого не встретишь: все закрыто, даже метро несколько дней может не работать. Вот такие вот забавные различия!" - поделилась Айгуль.

Недавно Айгуль Иманбаева привела фанатов в восторг своим ярким вечерним образом.