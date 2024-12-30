"Вот это путешествие": Айару Бакытбек вдохновила яркими фото из Копенгагена
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Айару Бакытбек, вторая дочь казахстанской актрисы и продюсера Баян Алагузовой, продолжает делиться фотографиями со своего путешествия по столице Дании, передает NUR.KZ.
"Вот это путешествие", - с улыбкой отметила Айару, делясь фотографиями из Копенгагена. Она улетела туда встречать Рождество.
Саму девушку можно заметить буквально на паре снимков - на большинстве фотографий Бакытбек показывала все то, что привлекло ее внимание в столице Дании. Красивые старинные замки, вкусная еда, дневная и вечерняя атмосфера - все это Айару попыталась передать через объектив камеры.
"Айару, ты молодец, пусть каждая девочка будет также учиться и путешествовать", "Мне так нравится Ваш вайб. От него прям веет спокойствием", "Выглядишь красивой и очень счастливой", - написали вдохновленные подписчики блога Айару в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2206683-vot-eto-puteshestvie-ayaru-bakytbek-vdohnovila-yarkimi-foto-iz-kopengagena/