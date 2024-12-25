Закончившая университет в США Айару Бакытбек улетела в Данию на Рождество

Айару Бакытбек, вторая дочь продюсера Баян Алагузовой, улетела в Копенгаген. 21-летняя девушка поделилась атмосферными фото из столицы Дании в Instagram, передает NUR.KZ.

Европа в праздники по-особенному восхищает своей красотой и праздничной атмосферой. Судя по всему, именно за этим туда отправилась вторая дочь Баян Алагузовой.

Айару Бакытбек поделилась с 700-тысячной аудиторией в Instagram атмосферными фотографиями и видео из Копенгагена - новоиспеченная выпускница американского вуза запечатлелась на фоне местных достопримечательностей, а также показала, как выглядит праздничная рождественская ярмарка.

"Красотка", "Смотрю на Вас и всегда поражаюсь. Вы тот самый редкий экземпляр, когда материальные блага семьи и доступность всего с самого детства не испортили человека, а наоборот. Вы выросли благородной, образованной. Нету пафоса, понтов. Скромность, простота и благородство", "Люблю Айару за скромность", "У Вас такая прекрасная аура", - написали восхищенные подписчики блога Бакытбек.